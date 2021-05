Une maison autonome en blocs de coffrage

À Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique), Brigitte et Patrick Baronnet ont construit leur maison comme un «lieu d'expérimentation d'un mode de vie soutenable».Une salle d'accueil, destinée aux visiteurs et aux stagiaires, a été construite en matériaux naturels et blocs de coffrage maison (polystyrène + béton armé coulé à l'intérieur).Elle a été conçue selon une architecture novatrice: le Zome (formes géométriques composées de losanges agencés en double spirale, dont la trame est en résonance avec le monde vivant).Pour l'électricité, ils ont recours à une éolienne de 18 mètres de hauteur et de 5 mètres d'envergure, couplée à des piles photovoltaïques d'une surface de 6 mètres carrés, fournissant le courant correspondant à la consommation d'une famille de six personnes, avec systèmes de stockage, régulation et transformation du courant produit.Pour l'approvisionnement en eau, une éolienne de pompage a été installée au-dessus d'un puits traditionnel, distribuant l'eau sous pression pour l'usage domestique de la maison. Pour l'alimentation d'une mare et l'arrosage du jardin, les eaux pluviales sont récupérées dans une citerne de 8 000 litres. La présence de parois calcaires dans cette citerne rectifie le pH acide de l'eau de pluie en un pH biocompatible.L'épuration des eaux usées domestiques est naturelle. Les matières recueillies dans les toilettes sèches sont recyclées en compost lié à l'épuration des eaux usées par bassin filtrant phytosanitaire.Des conférences et stages sont proposés sur place: projets de maison, gestion de l’eau, isolation naturelle, autonomie en énergie avec une éolienne, gestion de ses déchets, construction d'un chauffe eau solaire...