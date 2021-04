Producteurs du 66 - L'huile d'olive du Roussillon

L'huile d'olive du Roussillon et notoriété

Producteurs du 66

Anna Avril et sa famille sont installés sur la commune de Ortaffa dans le 66, elle produit une huile d’olive respectant les critères de Huile d’Olive du Roussillon -. En 2015, elle réalise sa première production, restée à usage personnel en raison de la quantité produite, 15 litres d’huile d’olive seulement…et pourtant ses arômes, son goût, sa qualité surpassaient ses espérances, ce qui l’a conforté dans son projet.Ce n’est que l’année suivante que sa production lui permet de faire partager son savoir faire et faire découvrir son produit qui sera ensuite disponible en vente directe producteurs 66 . La saison 2018/2019 a été très fleurissante pour les oleiculteurs de Perpignan et du 66, une abondance de fruits qui lui a permet de produire un nouveau produit, unique en corse, une tapenade noire produite uniquement avec les olives de variétés locales de son domaine.C’est aussi la première fois qu’elle tente de faire connaître son huile dans les foires et salons spécialisés et son travail a été récompensé car elle obtient une première récompense au Concours National des Huiles d'Olive avec une médaille d’argent !L'huile d'olive du Roussillon est enfin reconnue et commence sa collection de médailles : primée à Paris au Concours Général Agricole, avec la médaille d'Argent et seule médaillée pour les Pyrénées Orientales au Concours National des AOC à Nyons, avec la médaille d'Or 2019, la médaille d'or au Concours Général Agricole de Paris 2020 ; en 2019 elle obtiendra 1 médaille d'argent à Brignoles au Concours National des Huiles d'Olive de France en Appellation d'Origine !Le Domaine d'Ortaffa, dont sont issues les olives de l'huile d'olive du Roussillon est constitué de 2 parcelles distinctes :l’une de 2 hectares, sur la commune de Banyuls, en bord de mer, composée de terrasses au sol calcaire, exposées plein Sudl’autre de 4 hectares à Ortaffa, aux portes des Aspres, sur un terrain granitique pentu, avec une exposition Sud-Ouest.Il comprend 1100 oliviers, dont environ 1/3 provient de repousses de souches qui ont brûlées, les 2/3 restants ont été plantés. Les variétés sélectionnées sont locales.Des fruits ramassés à la main, une attention particulière apportée à la cueillette et un passage au moulin sous haute surveillance, pour une huile d’olive Vierge Extra de la plus grande qualité avec un taux d’acidité de 0,2% seulement (le taux standard est de 0.8 %).Les olives doivent être cueillies noires, c’est-à-dire à pleine maturité des fruits. Ce cycle de maturation permet aux olives de s’imprégner des parfums du milieu environnant. C’est grâce à cela qu’elles perdent l’amertume et le coté piquant que l’on peut retrouver sur d’autre huiles.